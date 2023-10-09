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Юлия Захарченко, редактор ленты

Когда включат отопление в Киеве: Кличко назвал условия

Опалення
Фото: Depositphotos

В Киеве начали подключать к теплоснабжению объекты социальной инфраструктуры, среди которых — больницы, школы и детские сады.

Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко. По его словам, эти объекты подключают к теплу по заявкам их руководителей.

Отопление в Киеве: когда включат в жилых домах

По его словам, городские власти в столице ориентируются на погоду, чтобы рационально расходовать тепло. Кличко отметил, что в Киеве отопление начнут подключать, учитывая среднесуточную температуру.

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Мэр столицы отметил, что когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8°C с последующим прогнозом на похолодание, тогда начнут подключать и коммунальные здания. Тогда же подадут тепло в дома ОСМД, ЖСК, ведомственные по заявкам.

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Виталий Кличко, Київ, Киевская область, Опалення, Опалення в Україні, Погода в Україні, Погода у Києві
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