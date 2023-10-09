Коли ввімкнуть опалення в Києві: Кличко назвав умови

У Києві почали підключати до теплопостачання об’єкти соціальної інфраструктури, серед яких – лікарні, школи та дитячі садочки.

Про це повідомив міський глава столиці Віталій Кличко. За його словами, ці об’єкти підключають до тепла за заявками їхніх керівників.

Опалення в Києві: коли увімкнуть в житлових будинках

За його словами, міська влада у столиці орієнтується на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Кличко зазначив, що у Києві опалення почнуть підключати з огляду на середньодобову температуру.

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Мер столиці зазначив, що коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8°C з подальшим прогнозом на похолодання, тоді розпочнуть підключати й комунальні будівлі. Тоді ж подадуть тепло в будинки ОСББ, ЖБК, відомчі за заявками.

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