Между Эстонией и Финляндией был поврежден газопровод: среди подозреваемых — Россия

Во вторник, 10 октября, правительство Финляндии провело экстренную пресс-конференцию на тему ситуации с безопасностью из-за повреждения и последующей утечки на газопроводе Balticconnector, пролегающем между Эстонией и Финляндией.

В пресс-конференции принимали участие премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и министр обороны Антти Хяккянен.

Встреча чиновников с прессой связана с утечкой на газопроводе Balticconnector. Уже было обнаружено место утечки — она расположена в районе с интенсивным морским движением, что затрудняет исследования.

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Кроме того, был поврежден кабель связи между Финляндией и Эстонией.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо говорит, что место утечки на газопроводе находится на экономической территории Финляндии.

— По предварительной оценке, повреждение не могло произойти в результате нормального использования или колебаний давления. Вполне вероятно, что повреждение является результатом внешней деятельности. Финские власти начали расследование, — сказал он.

В то же время Орпо добавил, что поврежденная часть кабеля связи, вероятно, находится в эстонских водах.

Примечательно, что в Эстонии пресс-конференция на тему утечки из газопровода состоится в 18:30. В ней примут участие министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр обороны Ханно Певкур и министр климата Кристен Михал.

Внешний след

Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил, что вполне вероятно, что повреждение как газовой трубы, так и кабеля связи является результатом внешних действий.

— Причина повреждений неизвестна, расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией. Мы находимся в контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я разговаривал с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готова оказать помощь в расследовании, — сказал Ниинистьо.

Премьер Финляндии Орпо добавил, что утечка не окажет существенного влияния на безопасность газоснабжения Финляндии.

Финское издание Iltaleht со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности правительства Финляндии утверждает, что чиновники допускают, что за повреждением газопровода может стоять организованный Россией саботаж.

В то же время на вопрос журналистов о вероятной причастности России Орпо ответил:

— Мировая политическая ситуация и ситуация в нашем непосредственном окружении является критической. Мы готовы к этому. Такие ситуации не могут стать неожиданностью. Они подлежат специальным мерам безопасности. Все понимают, что это настолько серьезный вопрос, что если инфраструктура подвергнется нападению извне, это должно быть должным образом расследовано.

По данным другого финского издания Yle, в правительстве Финляндии не рассматривают эту ситуацию как военный кризис. Также не считают, что утечка в газопроводе вызвана взрывом.

По данным Helsingin Sanomate, сейчас в Финском заливе находятся финский патрульный корабль и противоминное судно, однако военно-морские силы не сообщили, что именно они там делают.

НАТО готово помочь

Орпо также заявил, что Финляндия контактирует с такими партнерами, как НАТО.

— Мы являемся членами НАТО и ЕС, и мы будем продолжать дискуссии с ними. Мы контактируем с Эстонией, и я также буду контактировать со Швецией, — сказал Орпо.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе готовы поделиться информацией о повреждении инфраструктуры.

Кроме того, генсек НАТО добавил, что готовы оказать поддержку своим союзникам в связи с повреждением Balticconnector.

Повреждение газопровода

В ночь с субботы, 7 октября, на воскресенье, 8 октября, было зафиксировано падение давления в морском газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией, поэтому операторы эстонской и финской систем перекрыли подачу газа. Системные операторы обеих стран, а также военно-морские силы ведут совместную работу по выявлению и устранению утечки.

Эстонские ВМС направили свою технику в Палдиски для проведения исследований только в понедельник вечером.

Ни эстонские, ни финские сейсмологи не зафиксировали взрыва в Финском заливе.

Финский оператор газовой сети Gasgrid также начал собственное расследование с целью определения места и масштабов повреждения.

Источники: iltalehti, ERR, Yle, HS.fi

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