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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Між Естонією та Фінляндією було пошкоджено газопровід: серед підозрюваних – Росія

Між Естонією та Фінляндією було пошкоджено газопровід: серед підозрюваних – Росія
Фото: Getty Images

У вівторок, 10 жовтня, уряд Фінляндії провів екстрену пресконференцію на тему ситуації з безпекою через пошкодження та подальший витік на газопроводі Balticconnector, що пролягає між Естонією та Фінляндією.

У пресконференції брали участь прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та міністр оборони Антті Хяккянен.

Зустріч урядовців із пресою пов’язана із витоком на газопроводі Balticconnector. Вже було виявлено місце витоку – він розташований у районі з інтенсивним морським рухом, що ускладнює дослідження.

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Крім того, було пошкоджено кабель зв’язку між Фінляндією та Естонією.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо каже, що місце витоку на газопроводі розташоване на економічній території Фінляндії.

– За попередньою оцінкою, пошкодження не могло статися в результаті нормального використання або коливань тиску. Цілком імовірно, що пошкодження є результатом зовнішньої діяльності. Фінська влада розпочала розслідування, – сказав він.

Водночас Орпо додав, що пошкоджена частина кабелю зв’язку, ймовірно, розташована в естонських водах.

Примітно, що в Естонії пресконференція на тему витоку з газопроводу відбудеться о 18:30. У ній братимуть участь міністр закордонних справ Маргус Цахкна, міністр оборони Ханно Певкур і міністр клімату Крістен Міхал.

Зовнішній слід

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що цілком імовірно, що пошкодження як газової труби, так і кабелю зв’язку є результатом зовнішніх дій.

– Причина пошкоджень невідома, розслідування триває у співпраці між Фінляндією та Естонією. Ми перебуваємо в контакті з нашими союзниками та партнерами. Сьогодні я розмовляв із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. НАТО готова надати допомогу в розслідуванні, – сказав Нііністьо.

Прем’єр Фінляндії Орпо додав, що витік не матиме істотного впливу на безпеку газопостачання Фінляндії.

Фінське видання Iltaleht із посиланням на джерела у сфері зовнішньої політики та безпеки уряду Фінляндії стверджує, що урядовці допускають, що за пошкодженням газопроводу може стояти організований Росією саботаж.

Водночас на запитання журналістів про ймовірну причетність Росії Орпо відповів:

– Світова політична ситуація і ситуація в нашому безпосередньому оточенні є критичною. Ми готові до цього. Такі ситуації не можуть стати несподіванкою. Вони підлягають спеціальним заходам безпеки. Усі розуміють, що це настільки серйозне питання, що якщо інфраструктура зазнає нападу ззовні, це має бути належним чином розслідувано.

Аварія на Balticconnector – у Фінляндії хочуть розслідувати причетність РФ

Фото: Balticconnector / Wikipedia

За даними іншого фінського видання Yle, в уряді Фінляндії не розглядають цю ситуацію як військову кризу. Також не вважають, що витік у газопроводі спричинений вибухом.

За даними Helsingin Sanomate, наразі у Фінській затоці перебувають фінський патрульний корабель і протимінне судно, проте військово-морські сили не повідомили, що саме вони там роблять.

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НАТО готове допомогти

Орпо також заявив, що Фінляндія контактує з такими партнерами, як НАТО.

– Ми є членами НАТО і ЄС, і ми продовжуватимемо дискусії з ними. Ми контактуємо з Естонією, і я також буду контактувати зі Швецією, – сказав Орпо.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі готові поділитися інформацією про пошкодження інфраструктури.

Крім того, генсек НАТО додав, що готові надати підтримку своїм союзникам у зв’язку із пошкодженням Balticconnector.

Пошкодження газопроводу

У ніч із суботи, 7 жовтня, на неділю, 8 жовтня, було зафіксовано падіння тиску в морському газопроводі Balticconnector між Естонією та Фінляндією, тож оператори естонської та фінської систем перекрили подання газу. Системні оператори обох країн, а також військово-морські сили ведуть спільну роботу з виявлення та усунення витоку.

Естонські ВМС направили свою техніку в Палдіскі для проведення досліджень лише у понеділок увечері.

Ані естонські, ані фінські сейсмологи не зафіксували вибуху у Фінській затоці.

Фінський оператор газової мережі Gasgrid також розпочав власне розслідування з метою визначення місця і масштабів пошкодження.

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Джерела: iltalehti, ERR, Yle, HS.fi

газопровід, Естонія, Море, НАТО, Росія, Фінляндія
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