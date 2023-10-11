Новый вызов для Запада: Климкин объяснил, как война в Израиле повлияет на поддержку Украины

Очередное обострение войны между Палестиной и Израилем может мобилизовать страны Запада для того, чтобы увеличить военную поддержку, которая, в частности, будет усилена и для Украины.

Об этом в комментарии журналистке Фактов ICTV Оксане Михайловой рассказал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, в любой ситуации для Украины есть как плюсы, так и минусы.

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— Есть как положительные, так и отрицательные вещи. И мы всегда составляем из них баланс. Но сказать, что что-то для нас однозначно в одну сторону или другую, то так оно не работает, — сказал он.

Экс-глава МИД говорит, что его коллеги в Вашингтоне уверяют, что Соединенные Штаты в состоянии сейчас поддерживать как Украину в противостоянии России, так и Израиль в противостоянии ХАМАС.

— С другой стороны, возможно, это нужно объединить в один пакет для (президента США Джо, — Ред.) Байдена, который провозгласил соперничество демократий против автократий. Выиграть каждую войну важно, поскольку если ты одну из войн проиграл, то это будет означать, что ты косвенно проиграл все. Я буду здесь очень откровенным, — сказал он.

В-третьих, странам Запада придется определять, сколько и какого оружия предоставлять Украине или Израилю.

— Но на перспективу, то это даже положительно, поскольку это новый вызов для Запада. Там очень сложно разгоняется производство вооружений. Частично это политика. Очень сложно продать людям, что экономику нужно переводить на военные рельсы, — пояснил он.

Павел Климкин говорит, что также важно то, что властям США придется объяснять американцам, что меньше денег будет выделено на борьбу с преступностью и борьбу с миграцией в Штатах.

В то же время в Европе, добавляет Климкин, говорят о том, что если производство европейских вооруженных и оборонных заводов начнет работать на полную, то в Москве на это могут отреагировать как на гонку вооружений.

— Это на самом деле своеобразная политическая шизофрения, но все равно производство оружия увеличивается. Увеличивается существенно, а не так, как бы нам хотелось. То, что происходит вокруг Израиля, это способно подтолкнуть наших союзников к тому, чтобы они поняли, что есть Украина и Израиль. Может возникнуть еще что-то на Дальнем Востоке. Мы, конечно, этого не хотим. Но никто от этого не застрахован, — говорит дипломат.

Климкин добавляет, что для стран Запада это означает необходимость иметь способность вести длительные боевые действия на одновременно нескольких площадках.

— В мире глобализация безопасности, как и, к сожалению, глобализация опасности. Мы должны быть ко всему готовыми, но и Запад должен понять, что время, даже политкорректно, но поднимать ставки, — сказал он.

Накануне телеканал NBC сообщал, что в Администрации президента США и американском Конгрессе обсуждают возможность объединить в один запрос помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.

Это, вероятно, поможет достичь консенсуса между республиканцами и демократами в обеих палатах парламента США.

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