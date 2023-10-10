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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Схема на 100 млн грн: СБУ и НАБУ пришли с обысками к руководству Мукачево

Обшуки в мерії Мукачева
Фото: СБУ

Во вторник, 10 октября, Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро проводят серию обысков у руководства города Мукачево (Закарпатская область).

Как сообщили в пресс-центре СБУ, дело касается масштабной коррупционной схемы в Мукачевском городском совете.

Речь идет о передаче в частную собственность части центрального спорткомплекса Мукачево. По предварительной оценке, эта схема могла нанести ущерб государству почти на 100 млн грн.

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Фото: СБУ
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Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево

Правоохранители сейчас исследуют все обстоятельства. Следственные действия, в частности, происходят в административных зданиях Мукачевского горсовета.

Ранее украинские СМИ, в частности агентство Интерфакс-Украина, сообщали, что обыски проходят у городского головы Мукачево Андрея Балоги, главы Мукачевского райсовета Михаила Ланьо, а также в ряде компаний. СМИ ссылались на источники в СБУ.

Дело якобы касается схемы продажи 3 га коммунальной земли вокруг стадиона Авангард.

По данным источников агентства, Мукачевский горсовет выставил его на торги летом, занизив стоимость в десять раз. А победила на торгах компания, которая “фактически принадлежит главе Мукачевского районного совета”.

Недавно СБУ нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала жителей Закарпатья и “выбивала” из людей деньги. Был задержан лидер банды, которым оказался действующий депутат облсовета, кум и соратник Виктора Медведчука.

Источник: СБУ, Интерфакс-Украина
боротьба з корупцією, Закарпатская область область, Мукачево, НАБУ, Обыски, СБУ
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