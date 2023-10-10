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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Схема на 100 млн грн: СБУ та НАБУ прийшли з обшуками до керівництва Мукачева

Обшуки в мерії Мукачева
Фото: СБУ

У вівторок, 10 жовтня, Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро проводять серію обшуків у керівництва міста Мукачево (Закарпатська область).

Як поінформували в пресцентрі СБУ, справа стосується масштабної корупційної схеми в Мукачівській міській раді.

Йдеться про передання в приватну власність частини центрального спорткомплексу Мукачева. За попередньою оцінкою, ця схема могла завдати збитків державі на майже 100 млн грн.

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СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
Фото: СБУ
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево
СБУ - обшуки в місті Мукачево

Правоохоронці наразі досліджують усі обставини. Слідчі дії, зокрема, відбуваються в адміністративгих будівлях Мукачівської міськради.

Раніше українські ЗМІ, зокрема агентство Інтерфакс-Україна, повідомляли, що обшуки відбуваються у міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської райради Михайла Ланьо, а також у низці компаній. ЗМІ посилалися на джерела в СБУ.

Справа начебто стосується схеми продажу 3 га комунальної землі довкола стадіону Авангард.

За даними джерел агентства, Мукачівська міськрада виставила її на торги влітку, занизивши вартість вдесятеро. А перемогла на торгах компанія, яка “фактично належить голові Мукачівської районної ради”.

Нещодавно СБУ нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало жителів Закарпаття та “вибивало” з людей гроші. Було затримано лідера банди, яким виявився чинний депутат облради, кум і соратник Віктора Медведчука.

Джерело: СБУ, Інтерфакс-Україна
боротьба з корупцією, Закарпатська область, Мукачево, НАБУ, Обшуки, СБУ
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