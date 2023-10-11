Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Упали с недостроя. В Киеве нашли мертвыми двух девушек
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

РФ активизировала наступление на Авдеевском направлении, ВСУ успешно отбили атаки врага — Генштаб

укр Град
Фото: Генштаб ВСУ

РФ активизировала наступление в районе Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области.

Об этом информирует Генеральный штаб Украины.

— В зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отбили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций, — говорится в сообщении.

РФ активизировала наступление на Авдеевском направлении, ВСУ успешно отбили атаки врага — Генштаб

Фото: Deep State

Полномасштабная война в Украине длится уже 595-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться на второй срок
Володимир Зеленський
Бельгия будет предоставлять Украине истребители F-16 с 2025 года — глава Минобороны
F-16
Была работа российской ПВО: Брянскую область ночью атаковали беспилотники
дрон квадрокоптер безпілотник
Зеленский впервые лично будет присутствовать на заседании Рамштайна
Володимир Зеленський
Зеленский ответил, повлияет ли война в Израиле на поддержку Украины
Володимир Зеленський

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
РФ активизировала наступление на Авдеевском направлении, ВСУ успешно отбили атаки врага — Генштаб
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
РФ активизировала наступление на Авдеевском направлении, ВСУ успешно отбили атаки врага — Генштаб
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бизнесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
РФ активизировала наступление на Авдеевском направлении, ВСУ успешно отбили атаки врага — Генштаб
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
РФ активизировала наступление на Авдеевском направлении, ВСУ успешно отбили атаки врага — Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь