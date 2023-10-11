РФ активизировала наступление на Авдеевском направлении, ВСУ успешно отбили атаки врага — Генштаб
РФ активизировала наступление в районе Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области.
Об этом информирует Генеральный штаб Украины.
— В зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отбили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций, — говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине длится уже 595-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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