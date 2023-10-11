Хищение газа на 2,1 млрд грн: действующему нардепу объявлено о подозрении

НАБУ и САП сообщили действующему нардепу о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

— По версии следствия, в течение 2013-2017 годов народный депутат Украины организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) на общую сумму более 2,1 млрд грн, — сообщает НАБУ.

Под его контролем предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) заключили ряд соглашений о закупке у НАК Нафтогаз Украины природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по льготным ценам, существенно ниже рыночных.

Однако, как установили детективы НАБУ, “льготный” газ Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для производства тепла для населения. Зато, как выяснило следствие, этот газ они использовали в собственной хозяйственной деятельности для производства электроэнергии, которую в дальнейшем реализовали ГП Энергорынок по рыночной цене.

Сейчас смотрят

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Другим участникам схемы о подозрении сообщили в январе 2018 года — эпизод о хищении газа на 1,4 млрд грн и в августе 2020 года — эпизод о хищении газа на 729,8 млн грн.

Таким образом, по мнению детективов НАБУ, ТЭЦ получили незаконный доход (сверхприбыли) в сумме более 3,5 млрд грн.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.