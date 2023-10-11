Розкрадання газу на 2,1 млрд грн: чинному нардепу оголошено про підозру

НАБУ і САП повідомили чинному нардепу про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

– За версією слідства, впродовж 2013-2017 років народний депутат України організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,1 млрд грн, – повідомляє НАБУ.

Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) уклали низку угод про закупівлю в НАК Нафтогаз України природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за пільговими цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Проте, як встановили детективи НАБУ, “пільговий” газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для виробництва тепла для населення. Натомість, як з’ясувало слідство, цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електроенергії, яку надалі реалізували ДП Енергоринок за ринковою ціною.

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Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року — епізод щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн та у серпні 2020 року — епізод щодо розкрадання газу на 729,8 млн грн.

Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали незаконний дохід (надприбутки) у сумі понад 3,5 млрд грн.

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