Terrahawk Paladin: на що здатна система, яку Британія надасть Україні

Велика Британія оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги на понад 100 млн фунтів (орієнтовно понад €115 млн).

За даними Міністерства оборони Британії, Україна отримає мобільні платформи MSI-DS Terrahawk Paladin для протиповітряної оборони ближнього радіуса дії, а також проти наземних і морських цілей. Проте у відомстві не назвали, яку кількість передадуть ЗСУ.

Характеристики комплексу Terrahawk Paladin

Представники компанії-виробника MSI Defence Systems Ltd зазначають, що це озброєння розроблене для підвищеної мобільності та можливості розгортання в умовах ППО ближнього радіуса дії.

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У повідомленні йдеться, що платформа MSI-DS Terrahawk Paladin – це модульна машина, яка має можливості дистанційного керування та повторного розгортання. Це допоможе захистити Україну від наземних, повітряних і морських загроз на близькій відстані.

Виробник системи звернув увагу, що в Terrahawk Paladin перевірені можливості системи протидії БпЛА і швидким береговим суднам. Там стверджують, що систему контейнерів із датчиками можна розгорнути на землі зі зміщеним дистанційним керуванням, щоб захистити оператора.

Повторно розгорнути систему можна за допомогою військової машини підтримки або системи на базі причепа, що мають необхідний простір і вантажопідйомність.

Виробник заявляє, що інтеграція перевірених у польових умовах можливостей зондування та виявлення забезпечує найкращу точність, смертоносність і живучість.

За даними з відкритих джерел, озброєння можна розгорнути як єдину систему для точкової оборони або як частину мережі у рамках системи керування боєм для захисту більшої зони.

Це дає можливість Terrahawk Paladin ефективно виконувати широкий спектр польових завдань. Серед них – прикриття цінних цілей, критичної інфраструктури, вразливих точок, посилення сил для захисту узбережжя та кордону.

На озброєнні комплексу Terrahawk Paladin перебуває артилерійська установка калібру 30-мм Mk44 Busmaster II. Завдяки цьому система здатна використовувати боєприпаси із програмованим підривом. Відомо, що в разі використання дальність знищення повітряної цілі становить до 2 км із 600-800 м.

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