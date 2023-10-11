Касался половых органов. В Хмельницкой области мужчину подозревают в развращении трех детей

В Хмельницкой области полицейские задержали 52-летнего мужчину, его подозревают в развращении троих малолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Указано, что событие произошло 9 октября в одном из сел Ярмолинецкой громады.

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Установлено, что подозреваемый попал в дом, когда две девочки в возрасте 5 и 11 лет и мальчик 9 лет были дома одни.

— Воспользовавшись отсутствием взрослых, злоумышленник начал развращать детей, что прикасаясь к их половым органам. Когда отец вернулся домой, старшая девочка рассказала о том, что произошло. Мужчина сразу же вызвал правоохранителей, — говорится в сообщении.

52-летнему мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 156 (Совершение развратных действий в отношении малолетнего лица) Уголовного кодекса Украины.

Ему может грозить до 8 лет заключения.

9 октября в Киеве нашли мертвыми двух девушек, они погибли в результате падения с высоты недостроя.

Фото: полиция Хмельницкой области

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