Касался половых органов. В Хмельницкой области мужчину подозревают в развращении трех детей
В Хмельницкой области полицейские задержали 52-летнего мужчину, его подозревают в развращении троих малолетних детей.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.
Указано, что событие произошло 9 октября в одном из сел Ярмолинецкой громады.
Установлено, что подозреваемый попал в дом, когда две девочки в возрасте 5 и 11 лет и мальчик 9 лет были дома одни.
— Воспользовавшись отсутствием взрослых, злоумышленник начал развращать детей, что прикасаясь к их половым органам. Когда отец вернулся домой, старшая девочка рассказала о том, что произошло. Мужчина сразу же вызвал правоохранителей, — говорится в сообщении.
52-летнему мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 156 (Совершение развратных действий в отношении малолетнего лица) Уголовного кодекса Украины.
Ему может грозить до 8 лет заключения.
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Фото: полиция Хмельницкой области
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