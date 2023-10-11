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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Генштабе объяснили, с чем связана активизация РФ возле Авдеевки

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском и Авдеевском направлениях подразделения ВСУ активно держат оборону, не давая ни единого шанса российским оккупантам на успех.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев.

— Российские оккупанты силами подразделений трех своих механизированных бригад, которые относятся к 8 общевойсковой армии, действительно со вчерашнего дня ведут активные штурмовые действия в районе Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского, — сообщил он.

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Ковалев отметил, что у рядовых украинцев такие новости могут вызвать панику, на самом деле это обычная работа украинских военных.

— На днях оккупанты пытаются нащупать слабость в нашей обороне в районе Авдеевки. И, первое, почему именно российские оккупанты концентрируются на Авдеевке, замедлить или вообще остановить украинское успешное наступление на Мелитопольском, Бахмутском направлении. Следующее это попытаться взять Авдеевку в окружение, затем попытаться оттянуть наши резервные силы на Авдеевское направление, — подчеркнул он.

В частности, по словам советника, оккупанты активно наступают и на Купянском направлении.

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Авдеевка, Война в Украине, Донецкая область
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