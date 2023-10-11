Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Впали з недобудови. У Києві знайшли мертвими двох дівчат
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Генштабі пояснили, з чим пов’язана активізація РФ біля Авдіївки

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському і Авдіївському напрямках підрозділи ЗСУ активно тримають оборону, не даючи жодного шансу російським окупантам на успіх.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

– Російські окупанти силами підрозділів трьох своїх механізованих бригад, які належать до 8 загальновійськової армії, дійсно від вчорашнього дня ведуть активні штурмові дії в районі Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського, – повідомив він.

Зараз дивляться

Ковальов зазначив, що у пересічних українців такі новини можуть викликати паніку, насправді ж це буденна робота українських військових.

– Цими днями окупанти намагаються нащупати слабкість в нашій обороні в районі Авдіївки. І, перше, чому саме російські окупанти концентруються на Авдіївці, сповільнити або взагалі зупинити український успішний наступ на Мелітопольському, Бахмутському напрямку. Наступне – спробувати взяти Авдіївку в оточення, відтак спробувати відтягнути наші резервні сили на Авдіївський напрямок, – наголосив він.

Зокрема, за словами речника, окупанти активно наступають і на Куп’янському напрямку.

Читайте також
820 окупантів, 91 ББМ та літак: втрати РФ за добу
Знищена техніка Росії

Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
З доходів від заморожених активів РФ. Бельгія створить фонд допомоги Україні на €1,7 млрд
прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо
Усі члени НАТО погодились, що Україна стане членом блоку – Столтенберг
Єнс Столтенберг
На які пільги та виплати можуть розраховувати кавалери ордену За мужність III ступеня – розповідає юрист
У Генштабі пояснили, з чим пов’язана активізація РФ біля Авдіївки
Троє поранених: росіяни атакували дроном ритуальну службу на цвинтарі під Херсоном
Обстріл цвинтаря в Херсонському районі 11 жовтня 2023
Закладав вибухівку на АЗС у Харкові: на гарячому затримали диверсанта російського ГРУ
Закладав вибухівку на АЗС у Харкові

Завантаження

Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
Їм промили мізки кремлівською пропагандою: шокуючі зізнання полонених РФ
У Генштабі пояснили, з чим пов’язана активізація РФ біля Авдіївки
Новий ОЧІЛЬНИК ТРО | Удари по Херсону | Новини Факти ICTV за 10.10.2023
У Генштабі пояснили, з чим пов’язана активізація РФ біля Авдіївки
ШАХЕДИ над УКРАЇНОЮ | Бізнесмена-спонсора “ДНР” ЗАТРИМАЛИ | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
У Генштабі пояснили, з чим пов’язана активізація РФ біля Авдіївки
СТАРТ опалювального сезону в Києві | ОБВАЛ російського рубля | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
У Генштабі пояснили, з чим пов’язана активізація РФ біля Авдіївки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь