У Генштабі пояснили, з чим пов’язана активізація РФ біля Авдіївки
На Куп’янському і Авдіївському напрямках підрозділи ЗСУ активно тримають оборону, не даючи жодного шансу російським окупантам на успіх.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.
– Російські окупанти силами підрозділів трьох своїх механізованих бригад, які належать до 8 загальновійськової армії, дійсно від вчорашнього дня ведуть активні штурмові дії в районі Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського, – повідомив він.
Ковальов зазначив, що у пересічних українців такі новини можуть викликати паніку, насправді ж це буденна робота українських військових.
– Цими днями окупанти намагаються нащупати слабкість в нашій обороні в районі Авдіївки. І, перше, чому саме російські окупанти концентруються на Авдіївці, сповільнити або взагалі зупинити український успішний наступ на Мелітопольському, Бахмутському напрямку. Наступне – спробувати взяти Авдіївку в оточення, відтак спробувати відтягнути наші резервні сили на Авдіївський напрямок, – наголосив він.
Зокрема, за словами речника, окупанти активно наступають і на Куп’янському напрямку.
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко