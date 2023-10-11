820 оккупантов, 91 ББМ и самолет: потери РФ за сутки

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 283 900 своих военных, из них 820 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 11.10.23:

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танков — 4 863 (+34) ед,

боевых бронированных машин — 9 220 (+91) ед,

артиллерийских систем — 6 731 (+18) ед,

РСЗО — 809 (+1) ед,

средств ПВО — 545 (+1) ед,

самолетов — 316 (+1) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 5 226 (+19),

крылатых ракет — 1 530 (+0),

кораблей / катеров — 20 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9 145 (+20) ед,

специальной техники — 965 (+4).

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ активизировала наступление в районе Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области.

Источник : Генштаб ВСУ

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