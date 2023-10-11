Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Упали с недостроя. В Киеве нашли мертвыми двух девушек
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

820 оккупантов, 91 ББМ и самолет: потери РФ за сутки

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 283 900 своих военных, из них 820 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 11.10.23:

Сейчас смотрят
  • танков — 4 863 (+34) ед,
  • боевых бронированных машин — 9 220 (+91) ед,
  • артиллерийских систем — 6 731 (+18) ед,
  • РСЗО — 809 (+1) ед,
  • средств ПВО — 545 (+1) ед,
  • самолетов — 316 (+1) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 5 226 (+19),
  • крылатых ракет — 1 530 (+0),
  • кораблей / катеров — 20 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9 145 (+20) ед,
  • специальной техники — 965 (+4).

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ активизировала наступление в районе Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области.

Читайте также
Карта боевых действий на 11.10.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Путин готовится снова использовать зиму как оружие войны — Столтенберг
Єнс Столтенберг
РФ точечно возобновила наступление на Лимано-Купянском направлении — спикер ВСУ
Окупаційні війська РФ
Ракетный удар по кафе в селе Гроза: погибших уже 55
Удар по селу Гроза Харківської області 5 жовтня 2023
Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться на второй срок
Володимир Зеленський
Бельгия будет предоставлять Украине истребители F-16 с 2025 года — глава Минобороны
F-16

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
820 оккупантов, 91 ББМ и самолет: потери РФ за сутки
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
820 оккупантов, 91 ББМ и самолет: потери РФ за сутки
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бизнесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
820 оккупантов, 91 ББМ и самолет: потери РФ за сутки
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
820 оккупантов, 91 ББМ и самолет: потери РФ за сутки
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь