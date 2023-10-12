63% украинских мигрантов хотят вернуться домой, более трети – до конца 2024 года

Большинство украинцев, вынужденно выехавших в другие страны из-за войны, адаптировались за границей. Однако значительное количество граждан все же хотят вернуться в Украину.

Об этом идет речь в специальном исследовании компании Gradus Research к КМЭФ 2023 (Киевского международного экономического форума).

Опрос проводился среди украинцев, которые с начала полномасштабного вторжения РФ уехали за границу и до сих пор там остаются.

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Уровень адаптации за границей

Около двух третей опрошенных граждан (62%) сообщили, что смогли адаптироваться к жизни в странах, где сейчас находятся.

Не удалось привыкнуть 31% респондентов, еще 7% затруднились ответить на вопрос. Среди проблем адаптации они чаще всего называли: местный язык (40%), финансовые проблемы (28%) и поиск жилья (24%).

45% опрошенных украинцев назвали ключевой причиной выезда за границу безопасность и благополучие семьи.

Наибольшее количество граждан мигрировали в Польшу (29%), Литву (16%) и Германию (10%).

Планы на возвращение в Украину

О намерениях вернуться домой сообщили 63% опрошенных, что является высоким показателем.

Однако это на 4% меньше, чем было в октябре 2022 года. Тогда о планах вернуться при первой же возможности заявляли 67% респондентов.

Сейчас 18% опрошенных собираются остаться на новом месте жительства, а 3% – поехать в другую страну.

Среди граждан, желающих вернуться в Украину, 14% планируют сделать это до конца 2023 года, а 25% – в течение 2024-го. То есть более трети опрошенных (39%) собираются вернуться домой до конца 2024 года.

Еще треть респондентов (36%) затруднились ответить на этот вопрос.

Исследовательская компания Gradus Research провела опрос о миграционных настроениях населения с 22 сентября по 5 октября 2023 года. Метод исследования – самозаполнение анкеты в мобильном приложении. В общей сложности было опрошено 220 респондентов в возрасте от 18 лет.

У украинского правительства есть план восстановления экономики Украины до довоенного уровня в течение четырех лет. Однако для этого нужно возвращать украинских беженцев.

По оценке Министерства финансов, из-за вынужденного выезда миллионов граждан за границу государственный бюджет Украины теряет ежемесячно около $2 млрд.

Источник: Gradus Research

Инфографика: Gradus Research

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