63% українських мігрантів хочуть повернутися додому, понад третина – до кінця 2024 року

Більшість українців, які вимушено виїхали в інші країни через війну, адаптувалися за кордоном. Проте значна кількість громадян все ж хочуть повернутися до України.

Про це йдеться в спеціальному дослідженні компанії Gradus Research до КМЕФ 2023 (Київського міжнародного економічного форуму).

Опитування проводилося серед українців, які від початку повномасштабного вторгнення РФ виїхали за кордон і досі там залишаються.

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Рівень адаптації за кордоном

Майже дві третини опитаних громадян (62%) повідомили, що змогли адаптуватися до життя в країнах, де зараз перебувають.

Не вдалося звикнути 31% респондентів, ще 7% не змогли відповісти на запитання. Серед труднощів адаптації вони найчастіше називали: місцеву мову (40%), фінансові проблеми (28%) і пошук житла (24%).

45% опитаних українців назвали ключовою причиною виїзду за кордон безпеку та благополуччя сім’ї.

Найбільша кількість громадян мігрували до Польщі (29%), Литви (16%) та Німеччини (10%).

Плани на повернення до України

Про наміри повернутися додому повідомили 63% опитаних, що є високим показником.

Однак це на 4% менше, ніж було в жовтні 2022 року. Тоді про плани повернутися за першої ж можливості заявляли 67% респондентів.

Наразі 18% опитаних збираються залишитися на новому місці проживання, а 3% – поїхати до іншої країни.

Серед тих громадян, які бажають повернутися до України, 14% планують зробити це до кінця 2023 року, а 25% – протягом 2024-го. Тобто понад третина опитаних (39%) збираються повернутися додому до кінця 2024 року.

Ще третині респондентів (36%) було складно відповісти на це запитання.

Дослідницька компанія Gradus Research провела опитування щодо міграційних настроїв населення з 22 вересня до 5 жовтня 2023 року. Метод дослідження – самозаповнення анкети в мобільному додатку. Загалом було опитано 220 респондентів віком від 18 років.

В українського уряду є план відновлення економіки України до довоєнного рівня протягом чотирьох років. Однак для цього потрібно повертати українських біженців.

За оцінкою Міністерства фінансів, через вимушений виїзд мільйонів громадян за кордон державний бюджет України втрачає щомісяця близько $2 млрд.

Джерело: Gradus Research

Інфографіка: Gradus Research

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