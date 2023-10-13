Брат Ермака работал со снайперской винтовкой во время обороны Киева — Буданов
Брат руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис участвовал в обороне Киева в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии журналистам. Руководитель ГУР отметил, что на протяжении войны видел много людей, которых общество не очень любит медийно.
Однако они участвовали в совершенно разных событиях, которые меняли те или иные эпизоды этой войны. Среди таких людей Буданов назвал Дениса Ермака.
— Я видел его во время первых же дней обороны Киева. Он на Ирпене работал со снайперской (винтовкой, — Ред.). Когда я его увидел, то был очень удивлен, зная, кто он. И здесь человек работает, — утверждает глава украинской разведки.
В феврале 2022 года руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что его брат Денис стал добровольцем-снайпером в батальоне территориальной обороны.
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