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Юлия Захарченко, редактор ленты

Брат Ермака работал со снайперской винтовкой во время обороны Киева — Буданов

Кирило Буданов
Фото: Минобороны

Брат руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис участвовал в обороне Киева в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии журналистам. Руководитель ГУР отметил, что на протяжении войны видел много людей, которых общество не очень любит медийно.

Однако они участвовали в совершенно разных событиях, которые меняли те или иные эпизоды этой войны. Среди таких людей Буданов назвал Дениса Ермака.

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— Я видел его во время первых же дней обороны Киева. Он на Ирпене работал со снайперской (винтовкой, — Ред.). Когда я его увидел, то был очень удивлен, зная, кто он. И здесь человек работает, — утверждает глава украинской разведки.

В феврале 2022 года руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что его брат Денис стал добровольцем-снайпером в батальоне территориальной обороны.

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Источник: Украинская правда
Ирпень, Андрій Єрмак, Война в Украине, Київ, Кирилл Буданов, Міноборони України, Офис президента, Разведка
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