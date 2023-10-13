Брат Єрмака працював зі снайперською гвинтівкою під час оборони Києва – Буданов

Брат керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Денис брав участь в обороні Києва на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі журналістам.

Керівник ГУР зазначив, що протягом війни бачив багато людей, яких суспільство не дуже любить медійно. Однак вони брали участь в абсолютно різних подіях, які змінювали ті чи інші епізоди цієї війни. Серед таких людей Буданов назвав Дениса Єрмака.

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– Я бачив його під час перших же днів оборони Києва. Він на Ірпені працював зі снайперською (гвинтівкою, – Ред.). Коли я його побачив, то був дуже здивований, знаючи, хто він. І тут людина працює, – стверджує глава української розвідки.

У лютому 2022 року керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що його брат Денис став добровольцем-снайпером у батальйоні територіальної оборони.

Джерело : Українська правда

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