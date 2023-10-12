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Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи — МИД

Бойовики ХАМАС, сектор Гази, напад на Ізраїль
Фото: Getty Images

Количество погибших граждан Украины в результате нападения террористов ХАМАС на Израиль возросло до семи.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Указано, что еще девять граждан получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, девять украинцев считаются пропавшими без вести. Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших.

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Николенко добавил, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов.

— Дипломаты готовят на субботу, 14 октября, первый эвакуационный рейс в Румынию. Работаем над организацией дополнительных эвакуационных рейсов. Детали будут направлены гражданам, которые предоставили свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве, — говорится в сообщении.

Кроме того, около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. В то же время из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен. МИД, украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины работают, чтобы как можно быстрее вытащить наших людей.

Еще вчера сообщалось о трех погибших украинцах в результате атаки ХАМАС на Израиль.

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Война в Израиле, Украина
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