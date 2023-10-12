Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи – МЗС

Кількість загиблих громадян України внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль зросла до семи.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Зазначено, що ще дев’ять громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Окрім того, дев’ять українців вважаються зниклими безвісти. Українське посольство взаємодіє з ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих.

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Ніколенко додав, що понад тисяча українських громадян звернулися по допомогу у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси.

– Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії. Працюємо над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Гази. Водночас, через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий. МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України працюють, аби якнайшвидше витягти наших людей.

Ще вчора повідомлялося про трьох загиблих українців внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль.

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