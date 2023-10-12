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Бросили много техники и пехоты: оккупанты пытаются окружить Авдеевку

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Россия перебрасывает пехоту и технику на Авдеевское направление и массово применяет авиацию, чтобы захватить или окружить Авдеевку.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил советник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

— Сейчас враг бросил много пехоты, техники именно на Авдеевское направление. Наши воины активно опускают врага на землю, уничтожают технику массово. Сейчас уже фиксируется несколько уменьшение количества бронетехники, но враг идет вперед, пытается идти пехотой. Авдеевку враг рассматривает как возможность получить какую-то знаковую победу и переломить ход боевых действий.

Если, например, на момент начала широкомасштабного вторжения Авдеевка рассматривалась врагом, как нечто незначительное, то сегодня захват или окружение Авдеевки для него едва ли не самое большое, чего он может достичь на данном этапе. Поэтому враг активно применяет авиацию и продолжает активные наступательные действия, — отметил Штупун.

Он добавил, что за прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 39 авиационных ударов, также провел 51 боевое столкновение и совершил 930 артобстрелов позиций Сил обороны.

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К слову, ранее в Генштабе объяснили, с чем связана активизация РФ возле Авдеевки.

Авдеевка, Война в Украине, Російська агресія
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