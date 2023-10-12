Кинули багато техніки та піхоти: окупанти намагаються оточити Авдіївку

Росія перекидає піхоту та техніку на Авдіївський напрямок та масово застосовує авіацію, аби захопити або оточити Авдіївку.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

– Зараз ворог кинув багато піхоти й техніки саме на Авдіївській напрямок. Наші воїни активно опускають ворога на землю, нищать техніку масово. Наразі вже фіксується дещо зменшення кількості бронетехніки, але ворог іде вперед, намагається йти піхотою. Авдіївку ворог розглядає як можливість отримати якусь знакову перемогу та переламати перебіг бойових дій. Якщо, наприклад, на момент початку широкомасштабного вторгнення ворог розглядав Авдіївку, як щось незначне, то сьогодні захоплення або оточення Авдіївки для нього чи не найбільше, чого він може досягнути на цьому етапі. Тому ворог активно застосовує авіацію та продовжує активні наступальні дії, – зазначив Штупун.

Він зауважив, що протягом минулої доби ворог завдав один ракетний і 39 авіаційних ударів, також провів 51 бойове зіткнення і здійснив 930 артобстрілів позицій Сил оборони.

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До речі, раніше у Генштабі пояснили, з чим пов’язана активізація РФ біля Авдіївки.

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