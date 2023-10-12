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Способствовала пропаганде РФ: экс-ведущей телеканалов Медведчука сообщено о еще одном подозрении

Діана Панченко

СБУ задокументировала новые преступления прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, которая способствует вооруженной агрессии России против Украины.

Как отмечает СБУ, после работы на подсанкционных телеканалах Виктора Медведчука она выехала во временно оккупированный Донецк, чтобы продолжить информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.

Установлено, что с октября 2022 года по настоящее время Панченко по указанию Москвы способствует военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины.

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— В частности, фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам, — говорится в сообщении.

Материалы указанного содержания Панченко систематически выкладывает на собственном YouTube-канале, который насчитывает почти 1 млн подписантов.

Кроме того, пропагандистские “сюжеты” и “публикации” Панченко “разгоняет” через сеть прокремлевских Telegram-каналов.

На основании новых фактов преступной деятельности следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Поскольку Панченко скрывается от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности.

Напомним, что в январе этого года СБУ сообщила Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников).

Фото: Telegram/Диана Панченко

Державна зрада, Пропаганда, Пропаганда Росії, СБУ
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