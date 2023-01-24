Служба безопасности Украины направила сообщение о подозрении пророссийской журналистке Диане Панченко.

Об этом Фактам ICTV сообщили в СБУ.

Подозрение журналистке объявлено за изготовление и распространение (в частности, повторно и с использованием средств массовой информации) материалов, в которых содержатся оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины (ч.3 ст. 436-2 УКУ).

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Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Журналистка должна прибыть в Главное следственное управление СБУ 27, 30 и 31 января для получения письменного уведомления о подозрении, допроса и других процессуальных действий.

Досудебное расследование в отношении бывшей ведущей каналов подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука следователи Службы безопасности Украины начали еще в начале января.

Следственно-оперативные мероприятия начались после депутатских обращений в СБУ и ГПУ нардепа от партии Голос Ярослава Юрчишина.

Народный избранник обратил внимание правоохранительных органов, что Диана Панченко в своих материалах нарушает национальную безопасность Украины и оправдывает российскую агрессию.

Открывая производство, следователи подчеркнули, что пророссийская журналистка в своих сюжетах манипулирует сознанием зрителей в интересах России.

Представители СБУ заявили, что в “документальном фильме” Панченко о разрушенном россиянами Мариуполе есть пропагандистские нарративы врага.

Что известно о Диане Панченко

Диана Панченко родилась 21 мая 1988 года.

Раньше работала на пророссийских каналах, связанных с Виктором Медведчуком.

По данным медиа, уехала из страны в августе 2022 года.