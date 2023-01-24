СБУ объявила о подозрении пророссийской журналистке Диане Панченко
Служба безопасности Украины направила сообщение о подозрении пророссийской журналистке Диане Панченко.
Об этом Фактам ICTV сообщили в СБУ.
Подозрение журналистке объявлено за изготовление и распространение (в частности, повторно и с использованием средств массовой информации) материалов, в которых содержатся оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины (ч.3 ст. 436-2 УКУ).
Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Журналистка должна прибыть в Главное следственное управление СБУ 27, 30 и 31 января для получения письменного уведомления о подозрении, допроса и других процессуальных действий.
Досудебное расследование в отношении бывшей ведущей каналов подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука следователи Службы безопасности Украины начали еще в начале января.
Следственно-оперативные мероприятия начались после депутатских обращений в СБУ и ГПУ нардепа от партии Голос Ярослава Юрчишина.
Народный избранник обратил внимание правоохранительных органов, что Диана Панченко в своих материалах нарушает национальную безопасность Украины и оправдывает российскую агрессию.
Открывая производство, следователи подчеркнули, что пророссийская журналистка в своих сюжетах манипулирует сознанием зрителей в интересах России.
Представители СБУ заявили, что в “документальном фильме” Панченко о разрушенном россиянами Мариуполе есть пропагандистские нарративы врага.
Что известно о Диане Панченко
Диана Панченко родилась 21 мая 1988 года.
Раньше работала на пророссийских каналах, связанных с Виктором Медведчуком.
По данным медиа, уехала из страны в августе 2022 года.