Во Львове мужчину силой задержали и отвезли в ТЦК: что известно и какая реакция
Во Львове якобы работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки силой задержали мужчину и отвезли в ТЦК СП на Липинского.
Видео с соответствующими кадрами распространилось в сети. Во Львовском областном ТЦК сообщили о начале служебной проверки.
Что известно об инциденте?
В Telegram-каналах распространяют видео, на котором произошло задержание мужчины во Львове якобы работниками ТЦК. Как утверждают очевидцы, после этого его отвезли в ТЦК на Липинского.
Утверждается, что мужчина якобы приехал во Львов из столицы. В военкомате ему провели медицинское обследование, а на следующий день утром отправили на полигон в Ровенской области.
Мережею поширюють відео, на якому нібито працівники ТЦК затримали та примусово доставили чоловіка до ТЦК. pic.twitter.com/XR86QC0dh9
— Факти ICTV (@ICTV_Fakty) October 11, 2023
Как отреагировали в ТЦК?
Во Львовском областном ТЦК опубликовали сообщение относительно видео.
В пресс-службе отметили, что командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств этого случая. Назначена служебная проверка.
Недавно в сети распространили видео из Тернополя, на котором работники ТЦК в Тернополе с применением силы заталкивали мужчин в микроавтобус. В ТЦК уже отреагировали на обнародованные кадры и заявили, что назначена служебная проверка.
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