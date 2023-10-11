Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Упали с недостроя. В Киеве нашли мертвыми двух девушек
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Во Львове мужчину силой задержали и отвезли в ТЦК: что известно и какая реакция

колаж ТЦК
Фото: Pexels

Во Львове якобы работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки силой задержали мужчину и отвезли в ТЦК СП на Липинского.

Видео с соответствующими кадрами распространилось в сети. Во Львовском областном ТЦК сообщили о начале служебной проверки.

Что известно об инциденте?

В Telegram-каналах распространяют видео, на котором произошло задержание мужчины во Львове якобы работниками ТЦК. Как утверждают очевидцы, после этого его отвезли в ТЦК на Липинского.

Сейчас смотрят

Утверждается, что мужчина якобы приехал во Львов из столицы. В военкомате ему провели медицинское обследование, а на следующий день утром отправили на полигон в Ровенской области.

Как отреагировали в ТЦК?

Во Львовском областном ТЦК опубликовали сообщение относительно видео.

В пресс-службе отметили, что командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств этого случая. Назначена служебная проверка.

Недавно в сети распространили видео из Тернополя, на котором работники ТЦК в Тернополе с применением силы заталкивали мужчин в микроавтобус. В ТЦК уже отреагировали на обнародованные кадры и заявили, что назначена служебная проверка.

Читайте также
Имеют ли право украинцы снимать на видео работников ТЦК во время вручения повестки: объясняет адвокат
Во Львове мужчину силой задержали и отвезли в ТЦК: что известно и какая реакция

Война в Украине, Военное положение, Львов, мобілізація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ перешла в снарядный экономрежим на юге: в ВСУ рассказали, с чем связано
українська армія
Terrahawk Paladin, F-16 и первое участие Зеленского: итоги Рамштайн-16 для Украины
Во Львове мужчину силой задержали и отвезли в ТЦК: что известно и какая реакция
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Снаряды, оружие, одежда: Канада и Финляндия объявили о новых пакетах помощи Украине
ЗСУ на фронті
Значение радиоэлектронной борьбы в войне: какой арсенал РЭБ имеется в РФ
Комплекс Красуха-2

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
В Киеве попрощались с Ниной Матвиенко | Обстрел Никополя | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Во Львове мужчину силой задержали и отвезли в ТЦК: что известно и какая реакция
Эвакуация украинцев из Газа | Помощь США разделят между… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Во Львове мужчину силой задержали и отвезли в ТЦК: что известно и какая реакция
Диверсант закладывал взрывчатки на АЗС | Искренние признания оккупанта в… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Во Львове мужчину силой задержали и отвезли в ТЦК: что известно и какая реакция
Атака на Полтавщину | Дания передаст F-16 уже в… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Во Львове мужчину силой задержали и отвезли в ТЦК: что известно и какая реакция
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь