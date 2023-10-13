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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

На Арестовича відкрили справу через скандальні заяви про жінок: що відомо

Олексій Арестович

Столичні правоохоронці почали досудове розслідування через сексистські висловлювання ексрадника Офісу президента України Олексія Арестовича на його “психологічних семінарах”.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 5 жовтня за заявою народної депутатки Інни Совсун про розповсюдження Арестовичем відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості.

– Пам’ятаєте, я подавала заяву в правоохоронні органи на Арестовича? Отримала відповідь від поліції про початок досудового розслідування. Це означає, що тепер поліція зобов’язана провести розслідування, – повідомила Інни Совсун.

Що інкримінують Арестовичу

Досудове розслідування почалось за ч. 2 ст. 300 Кримінального кодексу України (виготовлення або розповсюдження кіно- та відеопродукції, що пропагує культ насильства й жорстокості).

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Відкриття провадження щодо заяв Арестовича

Фото: Ірина Совсун

У разі доведення вини на Олексія Арестовича може чекати штраф від двох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі до п’яти років.

Ірина Совсун переконана: якщо справу доведуть до логічного завершення, це буде важливий прецедент для України, тому ця історія потребує постійного громадського контролю.

– Це буде доказ, що закон – один для всіх, і безкарність – більше не норма, – зазначає народна депутатка.

Що кажуть у прокуратурі

Процесуальне керівництво за цим кримінальним провадженням здійснюватиме Київська міська прокуратура.

У пресслужбі відомства Фактам ICTV повідомили, що перевірятимуть, як здійснюється розслідування, та надаватимуть необхідні вказівки слідчим.

– Робитимемо все, що передбачено Кримінально-процесуальним кодексом України. За межі ми не вийдемо, – наголосили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Чи корегуватимуть статті провадження

На запитання Фактів ICTV, чи враховуватимуть під час розслідування той факт, що Олексій Арестович, згідно з даними у відкритих джерелах, не має профільної освіти для проведення психологічних семінарів, у прокуратурі пообіцяли встановити всі факти, що мають стосунок до справи.

– Група прокурорів вивчатиме матеріали й визначить, чи відповідає кваліфікація вимогам чи за кваліфікувальними ознаками потрібно додатково відкривати якісь провадження, – зазначили в пресслужбі відомства.

Як розгорівся скандал

Скандал через сексистські заяви Олексія Арестовича розгорівся після того, як журналістка та блогерка Емма Антонюк і ведуча Вікна Новини на СТБ та марафону Єдині новини Яна Брензей оприлюднили на своєму YouTube-каналі Палає відео з уривками з двох платних семінарів школи Арестовича Апейрон.

Як з’ясували журналістки, на своїх платних закритих лекціях Арестович називає жінок “істотами”, “неврівноваженими” та говорить про бажання їх “задушити”.

Зокрема, на одній із лекцій Арестович заявляв, що “жінка повинна дивитися на чоловіка, як на ідола. І вимазувати періодично своєю жертовною кров’ю йому губи”.

Після суспільного розголосу Арестович заявив, що вся його діяльність спрямована на те, щоб “навчати жінок справжній гідності, а чоловіків – правильно поводитись із жінками”.

А на лекціях він нібито застосовує свій 17-річний театральний досвід, видаючи себе за чоловіка, який має певні претензії до жінок.

Джерело: Інна Совсун

Фото: Олексій Арестович

Жінка і чоловік, Насильство, Нацполіція, Олексій Арестович, Прокуратура, скандал
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