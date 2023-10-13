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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты захватили 4,5 кв. км территории вокруг Авдеевки — ISW

Оккупанты захватили 4,5 кв. км территории вокруг Авдеевки — ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) подсчитали, что российские оккупационные войска с 10 октября захватили 4,52 кв. км территории с разных направлений вокруг Авдеевки Донецкой области.

Об этом говорится в сводке ISW.

По данным экспертов, с 10 октября российские войска вели одновременное наступление на северо-запад, запад и юг вокруг Авдеевки с использованием бронетанковых штурмовых групп, вертолетов и артиллерии.

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Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что оккупанты ведут наступление при поддержке авиации на 10-12 направлениях вокруг населенного пункта.

Авдеевка, Армия России, Война в Украине
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