Оккупанты захватили 4,5 кв. км территории вокруг Авдеевки — ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) подсчитали, что российские оккупационные войска с 10 октября захватили 4,52 кв. км территории с разных направлений вокруг Авдеевки Донецкой области.

Об этом говорится в сводке ISW.

По данным экспертов, с 10 октября российские войска вели одновременное наступление на северо-запад, запад и юг вокруг Авдеевки с использованием бронетанковых штурмовых групп, вертолетов и артиллерии.

Сейчас смотрят

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что оккупанты ведут наступление при поддержке авиации на 10-12 направлениях вокруг населенного пункта.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.