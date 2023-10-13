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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти захопили 4,5 кв. км території довкола Авдіївки – ISW

Окупанти захопили 4,5 кв. км території довкола Авдіївки – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що російські окупаційні війська з 10 жовтня захопили 4,52 кв. км території з різних напрямків навколо Авдіївки Донецької області.

Про це йдеться у зведенні ISW.

За даними експертів, з 10 жовтня російські війська вели одночасний наступ на північний захід, захід і південь навколо Авдіївки з використанням бронетанкових штурмових груп, вертольотів і артилерії.

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Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти ведуть наступ за підтримки авіації на 10-12 напрямках навколо населеного пункту.

За оцінками ISW, російські підрозділи перебувають за 3,32 км від української наземної лінії зв’язку вздовж шосе O0562 з півдня і за 5,25 км з півночі від Авдіївки, і заяви росіян про просування за ці відстані, швидше за все, перебільшені.

Оккупанты с 10 октября захватили 4,5 кв. км территории вокруг Авдеевки – ISW

Спочатку окупанти стверджували, що вони намагаються створити котел навколо українських сил в Авдіївці, але потім швидко визнали, що поточні успіхи повільні. Навіть ватажок ДНР Денис Пушилін заявив, що поки що зарано говорити про повний відхід українців із міста.

Так, один із російських військкорів стверджує, що армія РФ нібито просунулася на 12 км у напрямку Авдіївки. А геолокаційні дані свідчать лише про те, що станом на 12 жовтня росіяни трохи просунулися на північний захід, південь і захід від Авдіївки і немає загрози українським військам. Інші військкорів стверджували, що російські війська закріпилися на териконі на північному фланзі Авдіївки в районі Авдіївського коксохімічного заводу, захопили ділянку залізниці на південь від Авдіївки та просунулися в обхід міста, однак ISW не може незалежно підтвердити ці заяви.

Геолокаційні кадри свідчать про те, що навколо Авдіївки російські війська втратили щонайменше батальйонну тактичну групу бронетехніки.

Фото: Павло Кириленко

Авдіївка, Армія Росії, Війна в Україні
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