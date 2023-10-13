Пообещал ракеты для Patriot и катера: Одессу посетил премьер Нидерландов

В пятницу, 13 октября, исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте прибыл с необъявленным визитом в Одессу, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в соцсети Twitter (X) написал сам Рютте.

Он отметил, что прибыл в Одессу по приглашению Зеленского, чтобы продемонстрировать, что “ужасные события в Израиле и Газе не будут отвлекать нас” от поддержки Украины.

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— Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Этой зимой Россия будет пытаться нанести Украине как можно больший вред. Поэтому Нидерланды предоставят дополнительные ракеты Patriot, чтобы Украина могла защитить себя от варварских авиаударов России, — написал Рютте.

Он добавил, что в рамках визита посетил порт Одессы, “где украинские гражданские работают в сложных условиях”.

— Нидерланды помогут Украине приобрести патрульные катера, которые помогут обезопасить морские пути для экспорта зерна, — сказал Рютте.

Напомним, что несколько дней назад министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой МО Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Они обсудили важные темы, среди которых — поставки систем противовоздушной обороны.

Фото: Марк Рютте/Twitter

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