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Пообіцяв ракети для Patriot та катери: до Одеси завітав прем’єр Нідерландів

Пообіцяв ракети для Patriot та катери: до Одеси завітав прем’єр Нідерландів

У п’ятницю, 13 жовтня, виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Марк Рютте прибув із неоголошеним візитом до Одеси, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це у соцмережі Twitter (X) написав сам Рютте.

Він зазначив, що прибув до Одеси на запрошення Зеленського, щоб продемонструвати, що “жахливі події в Ізраїлі та Газі не відволікатимуть нас” від підтримки України.

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– Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Цієї зими Росія намагатиметься завдати Україні якомога більшої шкоди. Тому Нідерланди нададуть додаткові ракети Patriot, щоб Україна могла захистити себе від варварських авіаударів Росії, – написав Рютте.

Він додав, що у межах візиту відвідав порт Одеси, “де українські цивільні працюють у найскладніших умовах”.

– Нідерланди допоможуть Україні придбати патрульні катери, які допоможуть убезпечити морські шляхи для експорту зерна, – сказав Рютте.

Нагадаємо, що декілька днів тому міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з очільницею МО Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Вони обговорили важливі теми, серед яких – постачання систем протиповітряної оборони.

Фото: Марк Рютте/Twitter

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Марк Рютте, Нідерланди
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