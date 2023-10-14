Комбригу ТРО Днепра объявили подозрение в незаконном отчуждении имущества на набережной: что известно

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему командиру отдельной бригады терробороны Днепра по делу о незаконном отчуждении недвижимости на набережной города.

О подробностях проинформировали в Государственном бюро расследований и Офисе генпрокурора.

В чем подозревают командира ТРО Днепра

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По версии следствия, в начале полномасштабной войны – в марте 2022 года полковник издал приказ о принудительном отчуждении недвижимости в пользу подразделений его воинской части. Речь идет о двух больших торговых павильонах на набережной города.

Имущество расположено на двух земельных участках у реки Днепр на площади 1,3 га.

В ГБР настаивают, что в приказе не было указано, для каких подразделений предназначена эта недвижимость.

– Сразу после появления этого документа, под охраной одного из добровольческих формирований Днепровской территориальной общины, которое не имело никакого отношения ни к воинской части, ни к госорганам, эти павильоны были захвачены и разобраны, — говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что земля, на которой находились павильоны, была ограждена, и там началась “подготовительная работа для частного строительства”.

Согласно выводам экспертиз, владельцам павильонов был нанесен ущерб на 21 млн грн. А в заключении судебной военной экспертизы говорится о “незаконности приказа и действий командира”.

На земельные участки, где находились демонтированные павильоны, наложен арест.

Бывшему командиру ТРО объявили подозрение в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

В ГБР инициировали ходатайство в суд об избрании полковнику меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 21 млн грн.

Реакция командира ТРО

Официальные органы традиционно не называют фамилию командира. Однако СМИ отмечают, что речь идет о комбриге 128 бригады ТРО Днепра, полковнике Александре Водолазском.

Он уже обнародовал сообщение в Facebook, в котором подтвердил, что получил подозрение.

Александр Водолазский настаивает, что в начале марта 2022 года на арендованных участках набережной Днепра строились оборонительные сооружения (опорные пункты) на фоне угрозы наступления войск РФ на город.

По словам Водолазского, у него проходят обыски, а на следующей неделе ГБР вызвало его на допрос в Киев.

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