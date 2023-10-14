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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Комбригу ТРО Дніпра оголосили підозру в незаконному відчуженні майна на набережній: що відомо

Підозра комбригу ТРО Дніпра
Фото: Офіс генпрокурора

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру окремої бригади тероборони Дніпра у справі про незаконне відчуження нерухомості на набережній міста.

Про деталі поінформували в Державному бюро розслідувань та Офісі генпрокурора.

У чому підозрюють командира ТРО Дніпра

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За версією слідства, на початку повномасштабної війни – в березні 2022 року полковник видав наказ про примусове відчуження нерухомості на користь підрозділів його військової частини. Йдеться про два великі торгові павільйони на набережній міста.

Майно розташоване на двох земельних ділянках поблизу річки Дніпро на площі 1,3 га.

Підозра комбригу ТРО Дніпра
Фото: Офіс генпрокурора України
Комбригу ТРО Дніпра оголосили підозру в незаконному відчуженні майна на набережній: що відомо
Фото: Офіс генпрокурора України
Комбригу ТРО Дніпра оголосили підозру в незаконному відчуженні майна на набережній: що відомо
Фото: Офіс генпрокурора України
Комбригу ТРО Дніпра оголосили підозру в незаконному відчуженні майна на набережній: що відомо
Фото: Офіс генпрокурора України
Підозра комбригу ТРО Дніпра
Фото: Офіс генпрокурора України
Підозра комбригу ТРО Дніпра
Комбригу ТРО Дніпра оголосили підозру в незаконному відчуженні майна на набережній: що відомо
Комбригу ТРО Дніпра оголосили підозру в незаконному відчуженні майна на набережній: що відомо
Комбригу ТРО Дніпра оголосили підозру в незаконному відчуженні майна на набережній: що відомо
Підозра комбригу ТРО Дніпра

У ДБР наполягають, що в наказі не було вказано, для яких саме підрозділів призначена ця нерухомість.

– Одразу після появи цього документа, під охороною одного з добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади, яке не мало жодного відношення ні до військової частини, ні до держорганів, ці павільйони були захоплені та розібрані, – йдеться в повідомленні.

В ДБР уточнили, що земля, на якій знаходилися павільйони, була огороджена, і там розпочалася “підготовча робота з приватного будівництва”.

Згідно з висновками експертиз, власникам павільйонів було завдано збитків на 21 млн грн. А у висновку судової військової експертизи йдеться про “незаконність наказу та дій командира”.

На земельні ділянки, на яких знаходилися демонтовані павільйони, накладено арешт.

Колишньому командиру ТРО оголосили підозру в перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

У ДБР ініціювали клопотання до суду про обрання полковнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 21 млн грн.

Реакція командира ТРО

Офіційні органи традиційно не називають прізвища командира. Однак ЗМІ зазначають, що йдеться про комбрига 128 бригади ТРО Дніпра, полковника Олександра Водолазького.

Він уже оприлюднив допис у Facebook, в якому підтвердив, що отримав підозру.

Олександр Водолазький наполягає, що на початку березня 2022 року на орендованих ділянках набережної Дніпра будувалися оборонні споруди (опорні пункти) на тлі загрози наступу військ РФ на місто.

За словами Водолазького, в нього проходять обшуки, а наступного тижня ДБР викликало його на допит до Києва.

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Обшук ДБР

Джерело: Офіс генпрокурора, ДБР
Війна в Україні, ДБР, Дніпро, Нерухомість, Офіс генпрокурора, Територіальна оборона
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