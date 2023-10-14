Украинская битва – это наша битва: Столтенберг о попытках Путина заморозить войну

Украина и ее союзники сделают все, чтобы российскому диктатору Владимиру Путину не удалось заморозить войну России против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

– Войны по своей природе не являются предсказуемыми, и никто не может точно предсказать, как именно эта война будет развиваться. Конечно, мы надеемся, что мы сможем получить справедливый и долговременный мир так быстро, как это возможно. Мы работаем, чтобы достичь этого. Но кратчайший путь к миру — это предоставление военной поддержки Украине, — отметил он.

По словам Столтенберга, путь к миру пролегает через предоставление военной помощи Украине, чтобы показать России, что она не сможет победить на поле боя.

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Он предупредил, что риск “замораживания” войны всегда есть, но партнеры работают над тем, чтобы этого не произошло.

— Конечно, всегда есть риск, что президент Путин это сделает. Мы видели, что он пытается сделать все возможое, чтобы помешать украинцам освобождать свою землю, — отметил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что поддержку Украины продолжат: Мы делаем это, потому что украинская битва — это наша битва.

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