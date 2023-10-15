Украина берет ПВО в аренду, чтобы пройти отопительный сезон: Игнат рассказал детали

Для усиления защиты в холодный период Украина берет в аренду у союзников средства противовоздушной обороны. В то же время страны, которые помогут в обороне неба, не разглашают.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Такая практика у нас уже есть. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ее столько в мире, чтобы нам ее отдать, — сказал он.

Игнат отметил, количество средств ПВО имеет большое значение, особенно в отопительный период. Речь идет не только о самих установках, но и о боеприпасах и ракетах.

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По его словам, по этому поводу есть положительные решения на встрече министров обороны в формате Рамштайн 11 октября.

В то же время страны, которые предоставили или предоставят Украине ПВО в аренду, не разглашают.

— Давайте не будем озвучивать, с какими странами. Эта информация чувствительна, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы озвучивали, — добавил представитель Воздушных Сил.

Накануне президент Владимир Зеленский говорил, что Украина обратилась к ряду государств с просьбой предоставить системы ПВО для временного использования. Это необходимо Воздушным силам для прохождения отопительного сезона, когда особенно важны электроэнергия и тепло в домах и на предприятиях.

Фото: Медиа Центр Украина

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