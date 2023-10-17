Обстрелы не утихают ни днем, ни ночью, есть погибшие: ситуация на Авдеевском направлении

Россия уменьшила количество обстрелов Авдеевки Донецкой области, однако из-за вражеского огня к западу от города погибли два человека.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

— Сегодня еще их меньше было, это только по громаде. Чего не скажешь, конечно, по позициям, там меньше обстрелов не становится, они не утихают ни днем, ни ночью, — говорит он.

Барабаш отметил, что на удары по позициям даже не повлияли осадки, которые выпали в районе обеда — оккупанты все равно бьют вокруг города.

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Начальник Авдеевской ГВА сказал, что последние пару дней оккупанты “насыпают” южнее Авдеевки, кроме того, очень активно и в районе Первомайского.

Барабаш сказал, что сегодня там погибли двое гражданских.

— У нас сутки прошли без раненых, без погибших. Ну и, только появилось сообщение, что, скорее всего, в результате авиаракетного удара 14 числа под завалами еще один человек, — говорит глава города.

По его словам, из-за обстрела Авдеевки тела четырех человек оказались под завалами.

Напомним, что с 10 октября войска РФ активизировали штурмовые действия возле Авдеевки.

Украинские военные держат оборону и уничтожают колонны оккупантов, которые пытаются штурмовать наши позиции. Однако ВСУ, несмотря на постоянные атаки со стороны РФ на Авдеевском направлении, продолжают уничтожать противника.

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