Обстріли не вщухають ні вдень, ні вночі, є загиблі: ситуація на Авдіївському напрямку

Росія зменшила кількість обстрілів Авдіївки Донецької області, однак через ворожий вогонь на захід від міста загинуло двоє людей.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

– Сьогодні ще їх менше було, це суто по громаді. Чого не скажеш звичайно по позиціях, там менше обстрілів не стає, вони не вщухають ні вдень, ні вночі, – говорить він.

Барабаш зауважив, що на удари по позиціях навіть не вплинули опади, які пішли в районі обіду – окупанти все одно гатять навколо міста.

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Начальник Авдіївської МВА сказав, що останні пару днів окупанти “насипають” південніше від Авдіївки, крім того, пекельно і у районі Первомайського.

Барабаш сказав, що сьогодні там загинуло дві цивільні особи.

– У нас доба минула без поранених, без загиблих. Ну і одне, що тільки з’явилось повідомлення, що скоріш за все внаслідок авіаракетного удару 14 числа під завалами ще одна людина, – говорить очільник міста.

За його словами, через обстріл Авдіївки тіла чотирьох людей опинилися під завалами.

Нагадаємо, що з 10 жовтня війська РФ активізували штурмові дії біля Авдіївки. Однак ЗСУ, недивлячись на постійні атаки з боку РФ на Авдіївському напрямку, продовжують нищити противника.

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