Говорит, что в больнице: НАБУ разыскивает нардепа Дубневича по делу о хищении газа

НАБУ разыскивает народного депутата Украины Ярослава Дубневича, подозреваемого в организации хищения природного газа на сумму более 2,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

10 октября правоохранители сообщили нардепу о подозрении. Дубневич является шестым подозреваемым по этому делу. Другим участникам схемы о подозрении сообщили в январе 2018 года (эпизод о хищении газа на 1,4 млрд грн) и в августе 2020 года (эпизод о хищении газа на 729,8 млн грн).

Сейчас смотрят

Действия народного депутата квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

Поскольку Ярослав Дубневич не прибыл в НАБУ для сообщения ему о подозрении, его объявили в розыск.

Центр противодействия коррупции сообщил, что Дубневич нашелся в больнице, хотя не говорит, в какой именно. Нардеп вышел на видеосвязь на заседании по делу о присвоении 93 млн грн Укрзализныци, где он является обвиняемым.

– Депутат заявил, что сейчас в больнице на территории Украины, но сообщить точное место пребывания не захотел, – рассказали в ЦПК.

Что известно по делу о хищении газа

В течение 2013-2017 годов Дубневич организовал схему завладения природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская область) на общую сумму более 2,1 млрд грн.

Предприятия заключили ряд соглашений о закупке у Нафтогаза природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по льготным ценам, существенно ниже рыночных.

Детективы НАБУ установили, что так называемый льготный газ Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ получили незаконно и не собирались использовать его для производства тепла населению. Вместо этого газ использовали для производства электроэнергии, которую реализовали по рыночной цене.

Как результат, доходность производства электроэнергии Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в некоторые периоды превышала 100%. ТЭЦ получили незаконный доход в сумме более 3,5 млрд грн.

В течение 2013-2018 годов народный депутат Ярослав Дубневич организовал легализацию части указанных средств на сумму более 450 млн грн путем перевода их на счета компаний на Кипре и на Маршалловых островах.

Источник : НАБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.