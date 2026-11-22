В результате российской атаки на Киевщину в городе Вишневое погиб один человек, еще трое получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Атака на Киевскую область 22 ноября: что известно

Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, трагедия произошла возле магазина, куда люди пришли за продуктами. Обычный поход за покупками обернулся смертельной опасностью из-за российского удара.

– Люди просто пришли в магазин за продуктами. Обычный поход за покупками обернулся трагедией из-за российской атаки, — отметил Тимур Ткаченко.

Он подчеркнул, что российские войска продолжают терроризировать мирное население, нанося удары по гражданским объектам.

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В результате атаки в здании магазина возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Родным и близким погибшего выразили искренние соболезнования.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 733-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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