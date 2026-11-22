Таллула Уиллис, дочь актера Брюса Уиллиса, показала фото, как проводит время со своим 71-летним отцом, борющимся с лобно-височной деменцией.

Таллула Уиллис опубликовала фото в Instagram.

На фотографии Таллула Уиллис сидит на садовой качели с отцом и обнимает его. Фото появилось после того, как девушка публично возмутилась слухами о якобы резком ухудшении состояния здоровья Брюса Уиллиса.

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— Трудно видеть, как человек, всегда излучавший силу и мужество, становится беспомощным. Старость может наложить на организм большое бремя – это печальная реальность. Желаю ему всего лучшего — я являюсь большой поклонницей Брюса еще со времен сериала Детективное агентство Лунный свет, — написала Таллула.

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Таллула – самая молодая из трех дочерей Брюса от его бывшей жены Деми Мур. Женщина всячески поддерживает своего отца.

В феврале 2023 года у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое может влиять на речь, поведение, память.

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