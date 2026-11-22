Одна квартира полностью уничтожена, еще около 20 повреждены после атаки на Днепр.

Об этом 22 ноября сообщил городской глава Борис Филатов.

Атака на Днепр: что известно о последствиях

По словам мэра города, в результате атаки на Днепр российский дрон повредил десятиэтажку в жилом массиве Победа.

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— Одна квартира фактически разрушена до основания. Там насквозь пробило кровлю и потолок, комнаты превратились в груду бетона и пыли. Еще два десятка домов также имеют повреждения, — отметил глава города.

Но самое важное, отмечает Борис Филатов, жители атакованного дома чудом уцелели.

Лифт в подъезде остановили, поскольку обломками иссечены и стены лифтовой.

После этого в доме будут еще проводить дополнительное техническое обследование.

Сейчас с жителями дома общаются представители администрации района. Также на месте работают благотворители.

Следует отметить, что во время атаки на Днепр последствия зафиксировали также в Амур-Нижнеднепровском районе. Там в результате обстрела побило стекла в двух частных домах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 733-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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