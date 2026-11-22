Министр обороны США Пит Хегсет ввел новые ограничения на контакты между американскими и канадскими военными. Соответствующее распоряжение содержится в секретном меморандуме, который подписал глава Пентагона недавно.

Об этом сообщает The Washington Post. В то же время, стоит отметить, что издание не имело доступа к самому документу.

Информацию об ограничении WP получило от осведомленных должностных лиц.

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США ограничивают военное сотрудничество с Канадой

По информации издания, на прошлой неделе Хегсет разослал секретный меморандум, предусматривающий дополнительные ограничения по взаимодействию военнослужащих США и Канады.

Один из собеседников газеты назвал решение американского министра обороны пощечиной для Оттавы. Он также выразил опасение, что новые правила могут негативно отразиться на отношениях между вооруженными силами двух государств.

Спикер Пентагона Шон Парнелл объяснил, что изменения призваны согласовать оборонное сотрудничество с Канадой со стратегическими интересами США и в перспективе укрепить двусторонние отношения.

В то же время, он заверил, что ограничения не будут касаться обмена военной разведывательной информацией и совместной работы в рамках НАТО и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

США и Канада являются государствами-основателями НАТО. Кроме того, военные ежедневно взаимодействуют в штаб-квартире NORAD в Колорадо, координируя защиту воздушного пространства и морских границ обеих стран.

Американские сенаторы, прибывшие на конференцию безопасности в канадский Галифакс, предположили, что документ прежде всего касается неофициальных контактов между военными.

В частности, речь идет об участии в конференциях, научных встречах и других мероприятиях, не относящихся к непосредственному исполнению служебных обязанностей.

Сенатор-республиканец Майк Раундз объяснил, что меморандум фактически не изменяет официальные механизмы сотрудничества. В свою очередь, он предусматривает сокращение неформальных и социальных мероприятий, которые проводятся без соответствующего согласования.

По словам законодателя, документ разработали еще несколько месяцев назад, однако подписали только недавно. Причины такого решения, а также точный список ограничений пока остаются непонятными.

Раундз признал, что американские должностные лица до сих пор пытаются выяснить содержание директивы. В то же время, он отметил, что представители Конгресса заверили канадских партнеров в минимальном влиянии нововведений на сотрудничество с Пентагоном.

Сенатор также не исключил, что таким образом Вашингтон стремится усилить давление на Оттаву, чтобы добиться увеличения канадских оборонных расходов.

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти сообщил, что узнал о существовании меморандума только в эти выходные и еще не ознакомился с его содержанием.

В то же время он подчеркнул, что оборонное взаимодействие между странами с канадской стороны продолжается в обычном режиме.

Отмечается, что Вашингтон и Оттава в течение десятилетий остаются близкими военными союзниками. Канадские военнослужащие неоднократно участвовали в совместных операциях с американскими силами, в частности, во время войны в Афганистане.

Канада также является участником разведывательного альянса Пять глаз, в который входят США, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

Представитель одного из государств этого объединения сообщил, что Вашингтон официально не информировал партнеров о пересмотре правил обмена разведданными. Однако, по его наблюдениям, за последний год американская сторона стала передавать меньше информации через общие каналы.

На фоне этих событий сохраняется напряженность в отношениях между США и Канадой.

Президент Дональд Трамп не раз обвинял Оттаву в недостаточном финансировании оборонной сферы. По его убеждению, Канада и другие союзники по НАТО слишком уповают на американские гарантии безопасности.

Отдельным поводом к спорам стали торговые отношения. Трамп неоднократно заявлял, что действующие экономические договоренности не обеспечивают Соединенным Штатам надлежащую выгоду.

После победы на президентских выборах 2024 года американский лидер усилил риторику в отношении Канады, в частности, неоднократно высказывал идею ее присоединения к США как 51-му штату.

Во время встречи в Белом доме в мае 2025 года премьер-министр Канады Марк Карни категорически отверг такую ​​возможность, отметив, что его страна не продается и никогда не будет продана.

Затем Трамп признал, что Канада начала активнее работать над усилением собственного оборонного потенциала.

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