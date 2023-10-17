Теракт на Каховской ГЭС нанес ущерб почти на $14 млрд: в какой сфере больше всего

Теракт российских войск на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), который привел к разрушению дамбы, нанес Украине ущерб почти на $14 млрд.

Об этом говорится в отчете, представленном Организацией Объединенных Наций и правительством Украины. Согласно этому документу:

Прямой ущерб, причиненный инфраструктуре и активам, оценивается в $2,79 млрд.

Размер ущерба превышает $11 млрд. Наибольшей проблемой специалисты считают длительное влияние на окружающую среду.

Размер прямого ущерба был самым большим в энергетическом ($1,26 млрд) и жилом (более $1,1 млрд) секторах.

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Далее следуют культура и туризм ($156,8 млн), муниципальные услуги и коммунальная инфраструктура ($127,82 млн), водоснабжение и санитария ($65,92 млн), учебный сектор ($51,97 млн), сельское хозяйство ($23,87 млн), торговля и промышленность ($7,4 млн) и здравоохранение ($0,65 млн).

Ущерб был наибольшим в экологическом (более $6,4 млрд) и энергетическом ($3,8 млрд) секторах. В отчете отмечается, что это является критическим для долгосрочной стабильности и восстановления в Украине.

Сельское хозяйство и рыболовство понесли убытки на $382,71 млн, культура и туризм – на $105,6 млн, водоснабжение и санитария – на $82,82 млн, жилищный сектор – более чем на $66 млн.

Восстановление после подрыва ГЭС

Начальная оценка потребностей в восстановлении составляет $5,04 млрд. Однако сумма может расти при более детальных оценках.

По оценке ООН, в краткосрочной перспективе на восстановление в 2023-2024 годах нужно $1,82 млрд.

Общие потребности в восстановлении наивысшие в энергетическом и жилищном секторах. А в краткосрочной перспективе наибольших инвестиций потребуют жилищный, энергетический секторы, а также сектор водоснабжения и санитарии.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Российские войска уничтожили дамбу Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Это усугубило и без того катастрофические последствия полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Из-за прорыва дамбы было затоплено 620 кв. км территорий в четырех областях: Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской. Пострадали 333 тыс. га природоохранных и 11,29 тыс. га лесных территорий.

Было подтоплено около 80 населенных пунктов. Это повлияло на 100 тыс. местных жителей.

Был причинен существенный ущерб жилью, инфраструктуре, окружающей среде, культурным объектам.

Разрушение дамбы также нарушило важные аспекты жизни в южных регионах Украины: производство энергии, доступ к питьевой воде, орошение, работу речного транспорта.

Источник: ООН Украина

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