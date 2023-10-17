В Британии сомневаются, что россиянам удастся захватить Авдеевку

Российская оккупационная армия проводит широкомасштабное наступление на Авдеевку в Донецкой области, однако вряд ли россиянам удастся захватить город в краткосрочной перспективе.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

Россия начала скоординированное наступление на нескольких направлениях на Востоке, в частности на хорошо защищенный город Авдеевку, который находится на линии фронта с 2014 года.

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Британцы считают, Авдеевка является серьезным препятствием для оккупационных сил, которые несмотря на все хотят взять под контроль всю Донецкую область. Поэтому россияне наверняка попытаются атаковать с помощью бронетанковых батальонов, которые будут пытаться окружить город.

Вероятно, это будет самая значительная наступательная операция России как минимум с января 2023 года, отмечают в разведке Великобритании.

Также в Минобороны отмечают, что Силы обороны Украины сдерживают наступление россиян, из-за чего оккупанты теряют тяжелую технику и личный состав.

— Медленный прогресс и большие потери, вероятно, привели к изменению сообщений России с наступления на “активную оборону”, поскольку успешное взятие Авдеевки выглядит все менее вероятным в краткосрочной перспективе, — отмечают в Минобороны Великобритании.

Ранее начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявлял, что россияне уменьшили количество обстрелов Авдеевки, но обстрелы позиций наших военных увеличили. Напомним, что с 10 октября войска РФ активизировали штурмовые действия возле Авдеевки.

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