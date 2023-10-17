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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Британії сумніваються, що росіянам вдасться захопити Авдіївку

Авдіївка
Фото: Нацполіція

Російська окупаційна армія проводить широкомасштабний наступ на Авдіївку на Донеччині, проте навряд чи росіянам вдасться захопити місто у короткостроковій перспективі.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Росія розпочала скоординований наступ на кількох напрямках на Сході, зокрема на добре захищене місто Авдіївку, яке розташоване на лінії фронту з 2014 року.

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Британці вважають, що Авдіївка є серйозною перешкодою для окупаційних сил, які попри все хочуть взяти під контроль усю Донецьку область. Тож росіяни напевне спробують атакувати за допомогою бронетанкових батальйонів, які намагатимуться оточити місто.

Ймовірно, це буде найзначніша наступальна операція Росії як мінімум із січня 2023 року, наголошують у розвідці Британії.

Також у Міноборони наголошують, що Сили оборони України стримують наступ росіян, через що окупанти втрачають важку техніку та особовий склад.

– Повільний прогрес і великі втрати, ймовірно, призвели до зміни повідомлень Росії з наступу на “активну оборону”, оскільки успішне взяття Авдіївки виглядає дедалі менш ймовірним у короткостроковій перспективі, – зазначають у Міноборони Британії.

Раніше начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявляв, що росіяни зменшили кількість обстрілів Авдіївки, але обстріли позицій наших військових збільшили. Нагадаємо, що з 10 жовтня війська РФ активізували штурмові дії біля Авдіївки.

Авдіївка, Армія Росії, Війна в Україні
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Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
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