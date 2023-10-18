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Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус шесть вертолетов и самолет: потери РФ на 18 октября

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток украинские защитники сожгли шесть российских вертолетов, самолет, два танка, 15 боевых бронированных машин и восемь артиллерийских систем.

Потери РФ на 18 октября 2023

  • личного состава – около 290 050 (+620),
  • танков ‒ 4 981 (+2),
  • боевых бронированных машин – 9 420 (+15),
  • артиллерийских систем – 6 944 (+8),
  • реактивных систем залпового огня – 814,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 547,
  • самолетов – 319 (+1),
  • вертолетов – 323 (+6),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 301 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 1 534 (+1),
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9303 (+10),
  • специальной техники – 982.

Полномасштабная война в Украине длится уже 602-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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