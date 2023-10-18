Татьяна Забожко, редактор ленты
Минус шесть вертолетов и самолет: потери РФ на 18 октября
В течение суток украинские защитники сожгли шесть российских вертолетов, самолет, два танка, 15 боевых бронированных машин и восемь артиллерийских систем.
Потери РФ на 18 октября 2023
- личного состава – около 290 050 (+620),
- танков ‒ 4 981 (+2),
- боевых бронированных машин – 9 420 (+15),
- артиллерийских систем – 6 944 (+8),
- реактивных систем залпового огня – 814,
- средств противовоздушной обороны ‒ 547,
- самолетов – 319 (+1),
- вертолетов – 323 (+6),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 301 (+10),
- крылатых ракет ‒ 1 534 (+1),
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9303 (+10),
- специальной техники – 982.
Полномасштабная война в Украине длится уже 602-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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