Мінус шість гелікоптерів та літак: втрати РФ на 18 жовтня

Упродовж доби українські захисники спалили шість російських гелікоптерів, літак, два танки, 15 бойових броньованих машин та вісім артилерійських систем.

Втрати РФ на 18 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 290 050 (+620),

танків ‒ 4 981 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 9 420 (+15),

артилерійських систем – 6 944 (+8),

реактивних систем залпового вогню – 814,

засобів протиповітряної оборони ‒ 547,

літаків – 319 (+1),

гелікоптерів – 323 (+6),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 301 (+10),

крилатих ракет ‒ 1 534 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 303 (+10),

спеціальної техніки ‒ 982.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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