Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Мінус шість гелікоптерів та літак: втрати РФ на 18 жовтня
Упродовж доби українські захисники спалили шість російських гелікоптерів, літак, два танки, 15 бойових броньованих машин та вісім артилерійських систем.
Втрати РФ на 18 жовтня 2023
- особового складу ‒ близько 290 050 (+620),
- танків ‒ 4 981 (+2),
- бойових броньованих машин ‒ 9 420 (+15),
- артилерійських систем – 6 944 (+8),
- реактивних систем залпового вогню – 814,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 547,
- літаків – 319 (+1),
- гелікоптерів – 323 (+6),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 301 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1 534 (+1),
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 303 (+10),
- спеціальної техніки ‒ 982.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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