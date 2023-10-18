Россия потеряла более полусотни единиц техники в районе Красногоровки — Deepstate

По меньшей мере 63 единицы военной техники потеряли российские захватчики в районе села Красногоровка на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал Deepstate, ссылаясь на спутниковые снимки.

— Проанализировав изменения на спутниковых снимках, зафиксировали потерю более шести десятков единиц техники. Практически вся техника была уничтожена в районе Красногоровки (А) и на подъезде к населенному пункту, — говорится в сообщении.

В Deepstate указывают на то, что оценить потери врага в живой силе сложно, но только на том участке, по их данным, количество погибших оккупантов “измеряется сотнями”.

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Там отметили, что несмотря на это есть и неприятные новости. Эта атака — очередное доказательство недееспособности тактики бронированных кулаков, пишет Deepstate. То есть, это тогда, когда одна из сторон концентрирует технику и за счет преимущества в ней пытается достичь успеха на поле боя.

В доказательство этого тезиса указывают факты наших разбитых колонн у Малой Токмачки, Вербового, Работино, Старомайорского, Новодонецкого и Ровнополя, а также разбитые колонны врага у Угледара, Новоегоровки, Макеевки, Андреевки, Марьинки, а теперь еще и Красногоровки (А) и Водяного-Первомайского.

Источник: Deepstate

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