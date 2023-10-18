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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росія втратила понад пів сотні одиниць техніки в районі Красногорівки – Deepstate

українська армія
Фото: Getty Images

Щонайменше 63 одиниці військової техніки втратили російські загарбники в районі села Красногорівка на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє Telegram-канал Deepstate, посилаючись на супутникові знімки.

– Проаналізувавши зміни на супутникових знімках, зафіксовано втрату понад шести десятків одиниць техніки. Практично вся техніка була знищена в районі Красногорівки (А) та на під’їзді до населеного пункту, – йдеться у повідомленні.

У Deepstate вказують на те, що оцінити втрати ворога у живій силі складно, але лише на цій ділянці, за їхніми даними, кількість загиблих окупантів “вимірюється сотнями”.

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Там зауважили, що попри це, є й неприємні новини. Ця атака – черговий доказ недієздатності тактики броньованих кулаків, пише Deepstate. Тобто, це тоді, коли одна зі сторін концентрує техніку і за рахунок переваги у ній намагається досягнути успіху на полі бою.

Росія втратила понад пів сотні одиниць техніки в районі Красногорівки – Deepstate

Фото: Deepstate

На доказ цієї тези вказують факти наших розбитих колон біля Малої Токмачки, Вербового, Роботиного, Старомайорського, Новодонецького та Рівнополя, а також розбиті колони ворога біля Вугледара, Новоєгорівки, Макіївки, Андріївки, Мар’їнки, а тепер ще й і Красногорівки (А) та Водяного-Первомайського.

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ЗСУ на фронті

Джерело: Deepstate

Армія Росії, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ
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