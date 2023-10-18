Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Харькове раздались звуки взрывов, мэр сообщает о проблемах со светом

Вибух

В среду, 18 октября, в Харькове слышны звуки взрывов.

— К вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары, — написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сейчас смотрят

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о проблемах со светом.

— Харьков снова обстреливают. Есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после “прилета” начали работу по стабилизации напряжения, — говорится в сообщении.

Терехов отметил, что предварительно есть попадания в Индустриальном районе.

В полиции призвали местных пройти в укрытие и сообщать обо всех попаданиях и раненых на спецлинию 102.

— Не выкладывайте фото и видео прилетов в социальных сетях, — отметили правоохранители.

Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Война в Украине, Харьков, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США объяснили, почему не ставят Израилю условий по использованию оружия, в отличие от Украины
Сабріна Сінгх
Работал на ликвидированного пропагандиста Татарского: под Днепром задержали агента ГРУ
під Дніпром затримали агента ГРУ
Удар по Обуховке под Днепром: погибла женщина, еще четверо людей пострадали
Удар по Обухівці під Дніпром 18 жовтня 2023
Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснение юристов
мама і дитина
Конфликт на Ближнем Востоке не отвлечет ЕС от поддержки Украины — фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляєн

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
СБУ поймали предательницу в Херсоне | Результат выборов в Польше | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
В Харькове раздались звуки взрывов, мэр сообщает о проблемах со светом
Оккупанты стреляли им в спину: истории учителей из Балаклеи, переживших русский плен
В Харькове раздались звуки взрывов, мэр сообщает о проблемах со светом
Важное заявление о графиках отключения света Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
В Харькове раздались звуки взрывов, мэр сообщает о проблемах со светом
Военком организовывал фейковую службу для 7 футболистов | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
В Харькове раздались звуки взрывов, мэр сообщает о проблемах со светом
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь