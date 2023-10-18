В Харькове раздались звуки взрывов, мэр сообщает о проблемах со светом
В среду, 18 октября, в Харькове слышны звуки взрывов.
— К вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары, — написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о проблемах со светом.
— Харьков снова обстреливают. Есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после “прилета” начали работу по стабилизации напряжения, — говорится в сообщении.
Терехов отметил, что предварительно есть попадания в Индустриальном районе.
В полиции призвали местных пройти в укрытие и сообщать обо всех попаданиях и раненых на спецлинию 102.
— Не выкладывайте фото и видео прилетов в социальных сетях, — отметили правоохранители.
Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
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