В Харькове раздались звуки взрывов, мэр сообщает о проблемах со светом

В среду, 18 октября, в Харькове слышны звуки взрывов.

— К вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары, — написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о проблемах со светом.

— Харьков снова обстреливают. Есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после “прилета” начали работу по стабилизации напряжения, — говорится в сообщении.

Терехов отметил, что предварительно есть попадания в Индустриальном районе.

В полиции призвали местных пройти в укрытие и сообщать обо всех попаданиях и раненых на спецлинию 102.

— Не выкладывайте фото и видео прилетов в социальных сетях, — отметили правоохранители.

Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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